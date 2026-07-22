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Военная операция на Украине. Онлайн

ВСУ потеряли за сутки порядка 1 490 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО.

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В течение дня над регионами РФ и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 123 украинских БПЛА.

Российские военные поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев с помощью БПЛА «Герань-4 сикер».

Основные события 22 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.

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