Военная операция на Украине. Онлайн

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В течение дня над регионами РФ и акваторией Черного моря перехвачены и уничтожены 123 украинских БПЛА.
Российские военные поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев с помощью БПЛА «Герань-4 сикер».
Основные события 22 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.
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