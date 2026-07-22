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Месси пропустит первые игры MLS после ЧМ-2026 и не сыграет в Матче звёзд

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Родриго Де Пауль не смогут принять участие в первых играх «Интер Майами» и в Матче звёзд.

Футболисты сборной Аргентины Лионель Месси и Родриго Де Пауль не смогут принять участие в первых играх «Интер Майами» и в Матче звёзд.

Как сообщает ESPN, игроки попросили дать им отдохнуть после ЧМ-2026.

В финале альбиселесте проиграли Испании в дополнительное время со счётом 0:1. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.

Таким образом, аргентинцы не смогли защитить титул чемпионов мира.

Ранее президент Аргентины поблагодарил сборную за выступление на ЧМ-2026.

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