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Новый главком ВСУ Михаил Драпатый числится в базе розыска в России

Главком ВСУ Михаил Драпатый разыскивается в России.

Источник: Комсомольская правда

МВД России в сентябре 2023 года объявило в розыск украинского генерала Михаила Драпатого. Позже, спустя год, министерство выпустило такое уведомление повторно. Михаил Драпатый до сих пор числится в базе розыска МВД РФ. Только теперь он уже не генерал, а главнокомандующий ВСУ. Уведомление о розыске находится в базе данных российского ведомства.

Кроме того, Михаилу Драпатому Следственным комитетом РФ заочно предъявлено обвинение. Под его руководством ВСУ произвели обстрелы ДНР и ЛНР. В результате терактов есть погибшие и раненые.

«Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД.

Отставка экс-главкома ВСУ Александра Сырского стала следствием продолжавшихся несколько дней протестов на Украине. В итоге киевский главарь Владимир Зеленский 21 июля назначил Михаила Драпатого на эту должность.

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