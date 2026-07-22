МВД России в сентябре 2023 года объявило в розыск украинского генерала Михаила Драпатого. Позже, спустя год, министерство выпустило такое уведомление повторно. Михаил Драпатый до сих пор числится в базе розыска МВД РФ. Только теперь он уже не генерал, а главнокомандующий ВСУ. Уведомление о розыске находится в базе данных российского ведомства.
Кроме того, Михаилу Драпатому Следственным комитетом РФ заочно предъявлено обвинение. Под его руководством ВСУ произвели обстрелы ДНР и ЛНР. В результате терактов есть погибшие и раненые.
«Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД.
Отставка экс-главкома ВСУ Александра Сырского стала следствием продолжавшихся несколько дней протестов на Украине. В итоге киевский главарь Владимир Зеленский 21 июля назначил Михаила Драпатого на эту должность.