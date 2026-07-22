Новый главком ВСУ Михаил Драпатый числится в базе розыска в России

МВД России в сентябре 2023 года объявило в розыск украинского генерала Михаила Драпатого. Позже, спустя год, министерство выпустило такое уведомление повторно. Михаил Драпатый до сих пор числится в базе розыска МВД РФ. Только теперь он уже не генерал, а главнокомандующий ВСУ. Уведомление о розыске находится в базе данных российского ведомства.