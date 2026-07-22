МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами

По мнению Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика». «Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно», — пояснил посол по особым поручениям МИД РФ. При этом он указал: «По уровню российского участия в саммите нам еще предстоит определиться».