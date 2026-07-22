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МИД РФ: США хотят видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Американская сторона, которая будет принимать саммит «двадцатки» в Майами в декабре, транслирует сигнал, что хотела бы видеть на предстоящей встрече президента России Владимира Путина. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

Источник: AP 2024

«Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», — сказал дипломат.

По мнению Бердыева, «это не политический реверанс, а рациональная логика». «Саммит — площадка для обмена мнениями лидеров, их диалог сегодня как никогда востребован, а без России справляться с рисками и кризисами в мире невозможно», — пояснил посол по особым поручениям МИД РФ. При этом он указал: «По уровню российского участия в саммите нам еще предстоит определиться».

Бердыев заметил, что вопрос о приглашении Путина на саммит «двадцатки», «наверное, самый популярный у журналистов».

Дипломат обратил внимание на то, что «есть определенные установленные протокольные традиции и правила, в том числе в “двадцатке”. “Приглашения обычно рассылаются ближе к саммиту, когда все его параметры определены. У таких посланий двойное предназначение: продемонстрировать уважение к партнерам и дать им четкое понимание деталей мероприятия, его содержания, структуры и результатов”, — уточнил Бердыев.

Он напомнил о словах Андрея Громыко, возглавлявшего советское внешнеполитическое ведомство с 1957 по 1985 год. В одном из интервью советский министр «обмолвился, что президент США [Джимми] Картер хочет увидеться с главой советского государства [Леонидом] Брежневым, и пояснил, что в СССР идею поддерживают, однако убеждены, что подобные встречи должны быть подготовлены, нужна уверенность в их результате».

Посол по особым поручениям МИД РФ полагает, что «данное суждение подходит и для саммитов». «Посмотрим, с чем “двадцатка” в этом году выйдет на финишную прямую, каковы будут перспективы продуктивного разговора в лидерском формате в Майами 14—15 декабря», — отметил Бердыев.

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