Хегсет: конгресс США должен выделять допсредства американской армии, а не ВСУ

Конгрессу США следует выделять дополнительные бюджетные средства американской армии, а не ВСУ. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США, Хегсет подчеркнул, что забота об американцах, а не об украинцах, должна быть приоритетом для Вашингтона.
Хегсет, слова которого приводит ТАСС, также отметил, что Киеву было передано пять дополнительных пакетов военной помощи, в то время как финансирование армии США оказалось лишь «партийным упражнением».
Также в ходе своего выступления Хегсет заявил, что США потратили на конфликт с Ираном порядка $37,5 млрд.