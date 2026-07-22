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Хегсет: конгресс США должен выделять допсредства американской армии, а не ВСУ

Конгрессу США следует выделять дополнительные бюджетные средства американской армии, а не ВСУ. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

Конгрессу США следует выделять дополнительные бюджетные средства американской армии, а не ВСУ. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США, Хегсет подчеркнул, что забота об американцах, а не об украинцах, должна быть приоритетом для Вашингтона.

Хегсет, слова которого приводит ТАСС, также отметил, что Киеву было передано пять дополнительных пакетов военной помощи, в то время как финансирование армии США оказалось лишь «партийным упражнением».

Также в ходе своего выступления Хегсет заявил, что США потратили на конфликт с Ираном порядка $37,5 млрд.

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