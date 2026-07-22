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Иран атакует «интересы» США в регионе в случае ударов по ядерным объектам

Иран атакует все интересы США в регионе в случае ударов по ядерным объектам.

ТЕГЕРАН, 22 июл — РИА Новости. Если США нанесут удары по ядерным объектам Ирана, Тегеран атакует все «интересы» Вашингтона и его союзников в регионе, заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Президент США Дональд Трамп заявил, что любое место в Иране, которое, по мнению Вашингтона, связано с ядерной программой Тегерана, будет подвержено мощным атакам.

«Нижеследующим заявляется, что если армия-агрессор перейдет к этому этапу (действий — ред.), мы будем рассматривать это как расширение масштабов войны в регионе, и все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки наших вооруженных сил», — говорится в заявлении.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана‌ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

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