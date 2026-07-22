Иран атакует «интересы» США в регионе в случае ударов по ядерным объектам

«Нижеследующим заявляется, что если армия-агрессор перейдет к этому этапу (действий — ред.), мы будем рассматривать это как расширение масштабов войны в регионе, и все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки наших вооруженных сил», — говорится в заявлении.