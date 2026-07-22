Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый главком ВСУ объявлен в розыск в России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Назначенный Владимиром Зеленским новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый объявлен в розыск в РФ, следует из базы МВД РФ.

Источник: офис президента Украины

«Драпатый Михаил Васильевич… Основание для розыска: Разыскивается по статье УК», — следует из ведомственной базы.

Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.

СК РФ в 2023 году заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше