Новый главком ВСУ объявлен в розыск в России

«Драпатый Михаил Васильевич… Основание для розыска: Разыскивается по статье УК», — следует из ведомственной базы.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
СК РФ в 2023 году заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.