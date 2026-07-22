Новый главком ВСУ объявлен в розыск в России

Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.