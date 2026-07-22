ФСБ раскрыла, как гитлеровцы готовились к химической войне против СССР

Отмечалось, что в противовес другим боевым отравляющим веществам «Трилон» действует на живые существа немедленно. Как показал Вестербург, специалисты из управления вооружений признали это БОВ наиболее действенным отравляющим веществом германской армии. Это вещество действует на противника очень быстро после его применения, при достаточно сильном вдыхании быстро наступает смерть, «которой предшествуют явления, производящие тяжелое моральное впечатление на здоровых людей», добавлял Вестербург. Смерть или тяжелое заболевание с сильными судорогами наступает уже через две минуты после заражения, отмечал он.