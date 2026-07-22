Американская сторона желает видеть Путина на саммите G20: подробности

Месяцем ранее посол уведомил, что Владимир Путин еще не получил приглашения на саммит G20 от США. Такие уведомления рассылаются ближе к мероприятию, добавил он. По сведениям Марата Бердыева, обычно это происходит за месяц-полтора до саммита. Мероприятие пройдет в декабре.