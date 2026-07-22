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Американская сторона желает видеть Путина на саммите G20: подробности

Посол МИД РФ Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами.

Источник: Комсомольская правда

В США в этом году пройдет саммит G20 («Большая двадцатка»). Его планируют провести в Майами. Американская сторона транслирует сигнал, что желает видеть президента России Владимира Путина на саммите в декабре. Так сообщил посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев, пишет ТАСС.

Дипломат напомнил, что и сам американский лидер Дональд Трамп счел участие президента РФ «полезным». Об этом он неоднократно заявлял.

«Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», — проинформировал Марат Бердыев.

Месяцем ранее посол уведомил, что Владимир Путин еще не получил приглашения на саммит G20 от США. Такие уведомления рассылаются ближе к мероприятию, добавил он. По сведениям Марата Бердыева, обычно это происходит за месяц-полтора до саммита. Мероприятие пройдет в декабре.

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