Хегсет не назвал сроки заключения контракта на производство оружия для Киева

«Что касается конкретных сроков, мне придется сообщить вам об этом позднее. Я поговорю с теми, кто отвечает у нас за политические вопросы, а также с главой Европейского командования [Вооруженных сил США], чтобы определить это», — сказал глава Пентагона 21 июля на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса. Сенатор Дик Дурбин (демократ, от штата Иллинойс) на слушаниях сообщил, что американская администрация отказалась передавать утвержденную Конгрессом США дополнительную военную помощь Украине на сумму $400 млн. Военный министр по сути не комментировал слова Дурбина и не отрицал их.