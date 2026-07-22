Хегсет не назвал сроки заключения контракта на производство оружия для Киева

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что пока не может назвать сроки, в которые может быть заключен один из контрактов на производство оружия для Украины в рамках утвержденной Конгрессом дополнительной военной помощи Киеву на сумму $400 млн.
«Что касается конкретных сроков, мне придется сообщить вам об этом позднее. Я поговорю с теми, кто отвечает у нас за политические вопросы, а также с главой Европейского командования [Вооруженных сил США], чтобы определить это», — сказал глава Пентагона 21 июля на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса. Сенатор Дик Дурбин (демократ, от штата Иллинойс) на слушаниях сообщил, что американская администрация отказалась передавать утвержденную Конгрессом США дополнительную военную помощь Украине на сумму $400 млн. Военный министр по сути не комментировал слова Дурбина и не отрицал их.
Хегсет отвечал на реплику сенатора Джинн Шахин (демократка, от штата Нью-Гэмпшир). По словам законодателя, руководитель одной из оборонных компаний сообщил ей, что не только не получил средства на производство вооружений для Киева, предусмотренных в упомянутом пакете помощи, но и «не видел контракта» на это. Шахин спросила Хегсета, когда поступит упомянутый контракт. Она не уточнила, о производстве каких именно вооружений идет речь.
Как утверждал 29 апреля в своей статье в газете The Washington Post американский сенатор Митч Макконнелл (республиканец, от штата Кентукки), Военное министерство США задерживает передачу Украине одобренного Конгрессом пакета военной помощи на общую сумму $400 млн. По словам Макконнелла, военное ведомство также проигнорировало соответствующие запросы профильных комитетов Сената. По версии законодателя, ответственность за затягивание решения вопросов освоения этой военной помощи несет прежде всего заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. Как заявил в мае Хегсет, Пентагон будет работать над тем, «чтобы гарантировать, что это будет израсходовано надлежащим образом».