В Иране пригрозили ответными мерами в случае ударов США по ядерным объектам

Тегеран атакует все «интересы» Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке в случае, если США нанесут удары по ядерным объектам Ирана.
Об этом говорится в заявлении центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия». Отмечается, что Тегеран будет рассматривать атаки на свои ядерные объекты как расширение масштабов войны в регионе.
«…Все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки наших вооружённых сил», — приводит текст заявления РИА Новости.
Ранее глава американской администрации Дональд Трамп пригрозил подвергнуть ударам связанные с ядерной программой объекты в Иране.