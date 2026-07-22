В пригороде Харькова и Сумах прогремели взрывы

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Харькова, очередная серия взрывов прозвучала в Сумах на фоне воздушной тревоги в ряде районов Харьковской и Сумской областей, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«Взрыв прогремел в пригороде Харькова», — сообщает телеканал.
Также «Общественное» сообщило об очередной серии взрывов, прогремевшей в Сумах.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в ряде районов Сумской и Харьковской областей.
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