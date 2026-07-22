ВС Ирана заявили, что расценят удары по ядерным объектам как расширение войны

ТУНИС, 22 июля. /ТАСС/. Иран будет расценивать возможные удары по своим ядерным объектам как расширение войны в регионе и даст решительный ответ. Об этом заявил центральный штаб ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия».
Согласно заявлению, которое приводит гостелерадио, «Америка пригрозила атаковать ядерные и стратегические объекты исламской республики». «Если террористическая армия этой страны перейдет к такому этапу, мы будем рассматривать это как расширение войны в регионе, а все интересы США, их союзников станут целями мощного удара Вооруженных сил Исламской Республики Иран».
8 июля ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Омана, Катара и Иордании.