Новый главком ВСУ Драпатый оказался в базе розыска МВД РФ

Новый главком ВСУ в 2014 году стал одним из немногих украинских командиров, которым с трудом удалось сбежать из Изваринского котла в ЛНР. Это был очередной случай, когда украинские силы попали в полное окружение. Также Драпатый подвергся критике за фото на коленях перед послом Великобритании Мелиндой Симмонс в 2021 году.