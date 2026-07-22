Новый главком ВСУ Драпатый оказался в базе розыска МВД РФ

«Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК», — указано в карточке.
Новый главком ВСУ в 2014 году стал одним из немногих украинских командиров, которым с трудом удалось сбежать из Изваринского котла в ЛНР. Это был очередной случай, когда украинские силы попали в полное окружение. Также Драпатый подвергся критике за фото на коленях перед послом Великобритании Мелиндой Симмонс в 2021 году.
Михаил Драпатый был командиром батальона, который протаранил людей на БМП в Мариуполе. Сегодня он сменил на своей должности Александра Сырского.
Как пишет SHOT, МВД России объявило Драпатого в розыск в 2023 году. По данным следствия, в 2017 и 2019 годах под его командованием ВСУ наносили удары по территории ЛНР и ДНР более 70 раз, из-за чего погибли и были ранены 154 человека. Вместе с ним заочно предъявлены обвинения Виктору Николюку.
Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ на замену Александру Сырскому. Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. По его словам, Киев намерен добиться условий, которые «позволят принудить Москву к мирному урегулированию». Все кадровые решения планируют оформить 23 июля.
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