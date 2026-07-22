В России могут создать программу по цифровой гигиене для граждан

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России могут создать специализированные учебные курсы по цифровой гигиене и финансовой грамотности и внедрить их в школы, колледжи и университеты, следует из опубликованного Минцифры проекта доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий.