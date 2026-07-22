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В России могут создать программу по цифровой гигиене для граждан

РИА Новости: в России могут создать программу по цифровой гигиене для граждан.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В России могут создать специализированные учебные курсы по цифровой гигиене и финансовой грамотности и внедрить их в школы, колледжи и университеты, следует из опубликованного Минцифры проекта доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий.

«Реализация доктрины в сфере профилактики и взаимодействия с гражданами предполагает решение следующих задач… внедрение и развитие специализированных учебных курсов по цифровой гигиене, цифровой грамотности и финансовой грамотности в образовательные программы общего, среднего профессионального и высшего образования», — говорится в проекте доктрины.

Кроме того, в доктрине отмечается, что планируется внедрить дополнительный инструмент обучения, который будет имитировать мошенничество, совершаемое с использованием ИКТ, или преступления в сфере компьютерной информации.

Также планируется реализовать программы профилактической работы с населением, демонстрирующей принцип неотвратимости ответственности за совершение преступлений в сфере ИКТ.