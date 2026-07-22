Число самозанятых в России уже превысило 16 миллионов

В год запуска режима число самозанятых составляло 338 тысяч и далее стабильно растет: в 2020 году — 1,6 миллиона человек, в 2021 году — 3,9 миллиона, в 2022 году — 6,6 миллиона, в 2023 году — 9,3 миллиона, в 2024 году более 12 миллионов, а по итогам 2025 года превысило 15 миллионов человек.