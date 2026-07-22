Число самозанятых в России уже превысило 16 миллионов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Число самозанятых россиян в январе-апреле текущего года увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и превысило 16 миллионов человек, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, количество россиян, применяющих этот налоговый режим, за первые четыре месяца 2026 года выросло на 24,3% в годовом выражении и по итогам периода составило 16,188 миллиона человек.
Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — введен в России в 2019 году в порядке эксперимента до 31 декабря 2028 года.
В год запуска режима число самозанятых составляло 338 тысяч и далее стабильно растет: в 2020 году — 1,6 миллиона человек, в 2021 году — 3,9 миллиона, в 2022 году — 6,6 миллиона, в 2023 году — 9,3 миллиона, в 2024 году более 12 миллионов, а по итогам 2025 года превысило 15 миллионов человек.
В рамках данного режима самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности.
Налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 года, как и планировалось, заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов.
Статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщал, что эксперимент с льготным налоговым режимом для самозанятых граждан продлится до конца 2028 года, а в 2027 году будет дискуссия о сохранении или изменении этого режима.