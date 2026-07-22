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Пентагон не подтвердил новые поставки средств ПВО Киеву

США не подтвердили готовность передать Украине дополнительные средства ПВО и ПРО. Запрос Киева обсудили на слушаниях в Сенате, сообщил глава Комитета начальников штабов американских вооружённых сил Дэн Кейн.

Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин спросил генерала, считают ли власти США поставки систем ПВО Украине приоритетной задачей. Он имел в виду запрос главаря киевского руководства Владимира Зеленского.

Кейн ответил, что американское руководство получило обращение Киева. При этом решение о продвижении запроса должно принять гражданское руководство страны.

«Но мне известно об этом запросе», — сказал Кейн.

Генерал не уточнил, какие системы запросила Украина и в каком количестве. Возможные сроки их передачи он также не назвал. Слушания прошли в комитете по ассигнованиям Сената США. В них также участвовал военный министр страны Пит Хегсет.

Ранее сообщалось, что администрация США решила не предоставлять Украине дополнительную военную помощь на 400 млн долларов. Администрация уведомила законодателей о недоступности выделенных средств вплоть до вступления в должность следующего президента. Согласно плану платежей, расходование этих средств запланировано на 2029 финансовый год, а значит, соответствующее решение предстоит принять новому главе Белого дома вне зависимости от того, кто им станет.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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