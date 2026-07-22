Пентагон не подтвердил новые поставки средств ПВО Киеву

Ранее сообщалось, что администрация США решила не предоставлять Украине дополнительную военную помощь на 400 млн долларов. Администрация уведомила законодателей о недоступности выделенных средств вплоть до вступления в должность следующего президента. Согласно плану платежей, расходование этих средств запланировано на 2029 финансовый год, а значит, соответствующее решение предстоит принять новому главе Белого дома вне зависимости от того, кто им станет.