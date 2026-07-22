Лантратова заявила, что Россия не держит в плену мирных украинцев

«Россия не держит в плену мирных жителей. Это тоже такое гуманное отношение. Мне, например, бывает очень больно, обидно, когда говорят, мол, мы везем преступника, а это — дедушка, который вышел с охотничьим ружьем во время обстрела своего дома, ну он что, преступник? Да не преступник он никакой. И, конечно, мы всегда очень гуманно поступаем по отношению к этому», — сказала Лантратова.
По ее словам, если есть граждане Украины, которые хотят уехать домой, то они «спокойно могут уехать через территорию России». «Был момент, когда на территории России мы увидели жителей украинских, и мы их просто передали», — отметила омбудсмен.