Лантратова заявила, что Россия не держит в плену мирных украинцев

«Россия не держит в плену мирных жителей. Это тоже такое гуманное отношение. Мне, например, бывает очень больно, обидно, когда говорят, мол, мы везем преступника, а это — дедушка, который вышел с охотничьим ружьем во время обстрела своего дома, ну он что, преступник? Да не преступник он никакой. И, конечно, мы всегда очень гуманно поступаем по отношению к этому», — сказала Лантратова.