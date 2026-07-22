В России объявлен в розыск новый главком ВСУ Драпатый

Украинский военнослужащий Михаил Драпатый, которого Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ, объявлен в розыск в России.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на базу МВД России. Отмечается, что Драпатого разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.
О назначении Драпатого новым главнокомандующим украинской армии стало известно во вторник, 21 июля.
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