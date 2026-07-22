Армия Кувейта заявила, что системы ПВО страны ведут перехват БПЛА

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что системы противовоздушной обороны страны отражают атаку беспилотников противника.
«Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозу дронов противника», — говорится в сообщении генштаба в соцсети X.
Согласно заявлению, любые взрывы, которые могут быть слышны, — это результат работы ПВО.
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