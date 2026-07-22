WSJ: В США запустят производство украинских безэкипажных катеров Magura

Украина в апреле представила новую версию безэкипажного катера Magura V7, способную нести шесть FPV-дронов. Телеграм-канал Центра анализа стратегий и технологий опубликовал фотографию аппарата с шестью контейнерами для квадрокоптеров. Специалисты допустили, что катер сможет увеличить радиус действия дронов. Для этого Magura V7 может выполнять функции ретранслятора сигнала. Технические характеристики и результаты испытаний новой версии аппарата не раскрывались.