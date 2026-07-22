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WSJ: В США запустят производство украинских безэкипажных катеров Magura

Украинские безэкипажные катера Magura планируют собирать в Соединённых Штатах. Производство развернёт компания ReconCraft из Портленда, сообщила газета The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

ReconCraft выпускает катера для американских сил специальных операций. На прошлой неделе компания подписала меморандум о взаимопонимании с украинским производителем Magura — компанией Uforce. Церемония прошла в посольстве Украины в Вашингтоне.

«Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций», — пишет газета.

Сооснователь ReconCraft Джо Силковски заявил, что партнёры рассчитывают выпускать сотни или даже тысячи морских катеров ежегодно. Стоимость соглашения стороны не раскрыли.

В рамках партнёрства Uforce предоставит США свои воздушные, морские и наземные беспилотные системы. Американская сторона также получит программное обеспечение для автономной работы и технологии управления аппаратами. Сроки запуска производства и планируемый объём первой партии компании не назвали.

Украина в апреле представила новую версию безэкипажного катера Magura V7, способную нести шесть FPV-дронов. Телеграм-канал Центра анализа стратегий и технологий опубликовал фотографию аппарата с шестью контейнерами для квадрокоптеров. Специалисты допустили, что катер сможет увеличить радиус действия дронов. Для этого Magura V7 может выполнять функции ретранслятора сигнала. Технические характеристики и результаты испытаний новой версии аппарата не раскрывались.

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