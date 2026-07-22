Спикер парламента Чехии выступил против членства Украины в ЕС и НАТО

«Даже полякам уже надоело, что украинское государство официально заявляет о своей связи с коллаборационистами, которые убивали чехов, поляков и евреев. Когда поляки выступили против этого, украинцы начали грубо их оскорблять. Мы отказываемся финансировать Украину, которая поддерживает коллаборационистов с нацистами, — написал спикер. — Мы не хотим, чтобы такое государство вступало в ЕС и НАТО! Когда кто-то выступает против того, что украинский президент официально поддерживает украинских головорезов, которые совершали геноцид, украинцы еще и обижаются».