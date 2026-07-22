Спикер парламента Чехии выступил против членства Украины в ЕС и НАТО

ПРАГА, 22 июля. /ТАСС/. Спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии, лидер входящей в правительственную коалицию республики партии SPD (Свобода и прямая демократия) Томио Окамура выступил против принятия Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом он написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Даже полякам уже надоело, что украинское государство официально заявляет о своей связи с коллаборационистами, которые убивали чехов, поляков и евреев. Когда поляки выступили против этого, украинцы начали грубо их оскорблять. Мы отказываемся финансировать Украину, которая поддерживает коллаборационистов с нацистами, — написал спикер. — Мы не хотим, чтобы такое государство вступало в ЕС и НАТО! Когда кто-то выступает против того, что украинский президент официально поддерживает украинских головорезов, которые совершали геноцид, украинцы еще и обижаются».
Окамура выразил удивление отсутствием на это реакции президента Чехии Петра Павела. «Почему он не высказывается по поводу того, что его друзья с Украины поддерживают убийц, которые убивали также и чехов?», — написал спикер.
После того как Владимир Зеленский присвоил одной из частей ВСУ имя «героев УПА» (признана экстремистской и запрещена в РФ), президент Польши Кароль Навроцкий лишил его высшей награды страны и «на Украине началась антипольская “буря”. Окамура напомнил, что так называемая Украинская повстанческая армия “ответственна за массовые убийства на территории Украины во время Второй мировой войны до 100 тыс. поляков, евреев, чехов и украинцев”.
Чешские СМИ в свою очередь напомнили, что после обострения отношений между Украиной и Польшей министры иностранных дел этих стран провели встречу, по итогам которой договорились продолжать развитие партнерства и углубить двусторонний диалог.