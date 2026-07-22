«Страна»: Зеленский после смены главкома рискует потерять контроль над ВСУ

По его оценке, Зеленский, «сдав назад», запустил процессы политических изменений в армии, так как всем было очевидно, что он не планировал увольнять Александра Сырского с поста главнокомандующего вооруженными силами и сделал это исключительно под давлением. Поэтому и новый главком, и остальные командиры начнут ориентироваться на силы, которые способны заставить Зеленского изменить позицию по армии, считает издание. По его оценке, Зеленский со своей стороны попытается показать, что продолжает контролировать ситуацию, однако это может спровоцировать серьезный конфликт в военной верхушке, особенно если он затронет коммерческие интересы тех, кто ведет жесткую борьбу за право осваивать оборонный бюджет.