«Страна»: Зеленский после смены главкома рискует потерять контроль над ВСУ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский, сменив главнокомандующего ВСУ на фоне протестов, рискует полностью потерять контроль над армией и ситуацией на Украине. Такое мнение выразило издание «Страна».
По его оценке, Зеленский, «сдав назад», запустил процессы политических изменений в армии, так как всем было очевидно, что он не планировал увольнять Александра Сырского с поста главнокомандующего вооруженными силами и сделал это исключительно под давлением. Поэтому и новый главком, и остальные командиры начнут ориентироваться на силы, которые способны заставить Зеленского изменить позицию по армии, считает издание. По его оценке, Зеленский со своей стороны попытается показать, что продолжает контролировать ситуацию, однако это может спровоцировать серьезный конфликт в военной верхушке, особенно если он затронет коммерческие интересы тех, кто ведет жесткую борьбу за право осваивать оборонный бюджет.
При этом «Страна» замечает, что Зеленский пытается маневрировать в вопросе отставки с поста министра обороны Михаила Федорова, которого поддерживают структуры, опирающиеся на гранты и патронаж Европы. Замысел состоит в том, чтобы частично выполнить ультимативное требование протестующих уволить Сырского, но не дать Федорову вернуться в Минобороны, говорится в публикации. Издание считает важным, как отреагирует Федоров, его группа поддержки и Европа: примут ли частичное выполнение требований или будут настаивать на возвращении экс-министра в Минобороны.
14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского.