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Лантратова заявила, что Россия не держит в плену мирных украинцев

Мирных граждан Украины нет среди пленных, которые находятся в России, Москва не препятствует их возвращению обратно. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Мирных граждан Украины нет среди пленных, которые находятся в России, Москва не препятствует их возвращению обратно. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она отметила в беседе с ТАСС, что Россия всегда гуманно относится к мирным жителям и поступает с ними соответствующим образом.

«Россия не держит в плену мирных жителей… Был момент, когда на территории России мы увидели жителей украинских, и мы их просто передали», — сказала Лантратова.

Ранее омбудсмен анонсировала новый обмен пленными с Украиной. По словам Лантратовой, он может состояться уже в ближайшее время.