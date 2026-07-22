Силы ПВО Кувейта отражают атаки иранских БПЛА

ДОХА, 22 июля. /ТАСС/. Силы ПВО Кувейта ведут перехват иранских БПЛА. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Генерального штаба кувейтской армии в X.
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