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Силы ПВО Кувейта отражают атаки иранских БПЛА

Об этом сообщил Генштаб кувейтской армии.

ДОХА, 22 июля. /ТАСС/. Силы ПВО Кувейта ведут перехват иранских БПЛА. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Генерального штаба кувейтской армии в X.

Других подробностей не приводится.

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