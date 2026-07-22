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Армия Кувейта заявила об отражении атаки беспилотников Ирана

Средства противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Ирана.

Средства противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Ирана.

Такая информация приводится в заявлении, опубликованном Генеральным штабом Вооружённых сил Кувейта в социальной сети X.

«…Звуки взрывов, если они слышны, являются результатом перехвата вражеских атак системами ПВО», — говорится в заявлении.

Во вторник, 21 июля, телеканал Press TV сообщил об ударах армии Ирана по трём американским базам в Кувейте.

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