Армия Кувейта заявила об отражении атаки беспилотников Ирана

Средства противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Ирана.
Такая информация приводится в заявлении, опубликованном Генеральным штабом Вооружённых сил Кувейта в социальной сети X.
«…Звуки взрывов, если они слышны, являются результатом перехвата вражеских атак системами ПВО», — говорится в заявлении.
Во вторник, 21 июля, телеканал Press TV сообщил об ударах армии Ирана по трём американским базам в Кувейте.
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