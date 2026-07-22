Мирошник назвал причину отставок главкома ВСУ и главы Минобороны Украины

«Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским. Поэтому здесь их главная задача — разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно 100 миллиардов долларов», — сказал он «Известиям».