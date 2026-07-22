NY Post сообщила, кого Трамп хотел бы видеть на посту генсека ООН

Как отмечается, Инфантино сблизился с американским лидером за время чемпионата мира по футболу, который в 2026 году проходил в США, Мексике и Канаде. Президент ФИФА «из кожи вон лез, чтобы расположить» к себе Трампа, и даже в декабре прошлого года вручил ему Премию мира Международной федерации футбола, указывает издание. По словам источника New York Post, Трамп считает, что Инфантино «пользуется всеобщим уважением и обладает особым умением объединять людей».
Обсуждал ли американский лидер эту идею с самим Инфантино, и хочет ли глава ФИФА занять должность генсека ООН, неизвестно. В апреле он заявил о намерении переизбраться на пост главы ФИФА в 2027 году.
Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.