NY Post сообщила, кого Трамп хотел бы видеть на посту генсека ООН

Как отмечается, Инфантино сблизился с американским лидером за время чемпионата мира по футболу, который в 2026 году проходил в США, Мексике и Канаде. Президент ФИФА «из кожи вон лез, чтобы расположить» к себе Трампа, и даже в декабре прошлого года вручил ему Премию мира Международной федерации футбола, указывает издание. По словам источника New York Post, Трамп считает, что Инфантино «пользуется всеобщим уважением и обладает особым умением объединять людей».