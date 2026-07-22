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NY Post сообщила, кого Трамп хотел бы видеть на посту генсека ООН

По информации источников газеты, лидер США хочет, чтобы следующим главой организации стал действующий президент ФИФА Джанни Инфантино.

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы следующим генсеком ООН стал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, Инфантино сблизился с американским лидером за время чемпионата мира по футболу, который в 2026 году проходил в США, Мексике и Канаде. Президент ФИФА «из кожи вон лез, чтобы расположить» к себе Трампа, и даже в декабре прошлого года вручил ему Премию мира Международной федерации футбола, указывает издание. По словам источника New York Post, Трамп считает, что Инфантино «пользуется всеобщим уважением и обладает особым умением объединять людей».

Обсуждал ли американский лидер эту идею с самим Инфантино, и хочет ли глава ФИФА занять должность генсека ООН, неизвестно. В апреле он заявил о намерении переизбраться на пост главы ФИФА в 2027 году.

Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

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