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В России могут разрешить банкам возвращать деньги со счетов мошенников

Механизм, который позволяет банкам возвращать деньги со счетов мошенников, может появиться в России. Об этом свидетельствует проект приказа Минцифры России.

Механизм, который позволяет банкам возвращать деньги со счетов мошенников, может появиться в России. Об этом свидетельствует проект приказа Минцифры России.

Документом предлагается уполномочить кредитные организации принимать решения о возврате денежных средств отправителям при переводах, которые осуществлялись без добровольного согласия клиента.

«…Путём взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям (механизм обратного взыскания)», — отмечается в документе.

Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT сообщил, что мошенники стали чаще представляться сотрудниками банков и полицейскими.