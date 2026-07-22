В России могут разрешить банкам возвращать деньги со счетов мошенников

Механизм, который позволяет банкам возвращать деньги со счетов мошенников, может появиться в России. Об этом свидетельствует проект приказа Минцифры России.
Документом предлагается уполномочить кредитные организации принимать решения о возврате денежных средств отправителям при переводах, которые осуществлялись без добровольного согласия клиента.
«…Путём взыскания сумм со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям (механизм обратного взыскания)», — отмечается в документе.
Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT сообщил, что мошенники стали чаще представляться сотрудниками банков и полицейскими.