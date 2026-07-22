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«Просто лозунги»: петиция латвийской волейболистки против России не нашла поддержки большинства в чате игроков FIVB

Кампания латвийской пляжницы Тины Граудини против допуска российских волейболистов к международным соревнованиям провалилась. Она решила собрать подписи в чате спортсменов FIVB, но не нашла поддержки даже у половины участников. Кроме того, недовольство отдельных игроков не разделили в самой федерации. Ранее организация сняла ограничения с России и допустила национальные команды к турнирам с сохранением позиций в рейтинге.

Источник: RT на русском

Кампания латвийской пляжницы Тины Граудини против допуска российских волейболистов к международным соревнованиям провалилась. Она решила собрать подписи в чате спортсменов FIVB, но не нашла поддержки даже у половины участников. Кроме того, недовольство отдельных игроков не разделили в самой федерации. Ранее организация сняла ограничения с России и допустила национальные команды к турнирам с сохранением позиций в рейтинге.

Международная федерация волейбола (FIVB) стала одной из первых крупных организаций по командным видам спорта, снявших все санкции с россиян. Решение административного совета было принято 8 июля — на следующий день после того, как исполком МОК восстановил членство ОКР и отменил собственные рекомендации об ограничениях.

В официальном коммюнике федерации сообщалось, что отечественные волейболисты и технические официальные лица во всех дисциплинах допускаются к участию в турнирах под эгидой FIVB, а сборные страны возвращаются в мировой рейтинг с тем количеством очков, которое имели до заморозки. Использование национальной символики — флага и гимна — оставлено на усмотрение FIVB и Европейской конфедерации волейбола.

В России этот вердикт восприняли как справедливый и давно назревший, а помощник президента РФ и председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев заверил, что страна готова проводить международные турниры.

«Мы с удовольствием будем готовы принять международные соревнования по волейболу в России… И если нашей стране вновь дадут право проводить волейбольные чемпионаты разных уровней, мы сделаем это на самом высоком уровне», — цитирует Патрушева «Р-Спорт».

Решение FIVB порадовало не всех. Спустя двое суток в чате для игроков федерации появилась петиция, адресованная совету организации и комиссии спортсменов, — авторы выражали недоумение по поводу отмены санкций. Инициатором стала латвийская чемпионка мира по пляжному волейболу Тина Граудиня.

Впрочем, письмо подписали меньше половины участников — 81 из 180 атлетов, состоящих в чате: волейболисты из 19 стран: США, Аргентины, Австралии, Австрии, Чехии, Франции, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Парагвая, Польши, Португалии, Пуэрто-Рико, Испании, Швейцарии, Украины и Германии.

Авторы письма выступили в том числе против выступления россиян в Beach Pro Tour, использования любой российской государственной символики и восстановления рейтинговых очков.

«Они сохраняют свою позицию, что должно соблюдаться равенство: россиян нельзя наказывать, если не наказывают и другие страны… Либо допускают всех, либо отстраняют всех», — заявила Граудиня, слова которой приводит LSM.

Она также рассказала, что в чате возник вопрос, будет ли составлено аналогичное письмо с призывом к запрету на участие Израиля.

Против вердикта FIVB выступил и капитан сборной Франции Антуан Бризар. Он назвал решение «весьма скандальным», однако допустил возвращение спортсменов в нейтральном статусе. При этом допуск сборной к участию в Лиге наций и первенстве планеты посчитал «непоследовательным».

Тем не менее, в Польше, где в сентябре следующего года состоится мужской ЧМ, пока не собираются препятствовать приезду россиян. Глава местного волейбольного союза Себастьян Свидерский отметил, что возглавляемая им организация «оказалась между молотом и наковальней».

«Мы ждём указаний от нашей страны, от министерства, от правительства, от государства. На сегодняшний день играть России в Польше невозможно… С одной стороны, у нас есть Международная федерация волейбола, которая заставит нас разрешить России играть здесь. С другой стороны, у нас есть наша собственная страна, где россияне не получат въездные визы», — приводит слова Свидерского TVP Sport.

Вдобавок он заверил, что не собирается принуждать кого-либо к бойкоту. Вместе с тем Свидерский не считает, что «кто-то обязательно должен играть с россиянами». По словам поляка, это «индивидуальное решение».

Главное, международная федерация не разделила недовольство отдельной группы спортсменов. FIVB опубликовала письмо за подписями президента организации Фабио Азеведо, генерального секретаря Хью Маккатчена и главы комиссии спортсменов Луизы Бауден. В нём федерация выразила глубокую обеспокоенность продолжающимися вооружёнными конфликтами по всему миру, но указала на фундаментальное право атлетов соревноваться вне зависимости от внешних обстоятельств.

«Спортсмены не должны оказываться в невыгодном положении из-за невозможности участвовать в соревнованиях по независящим от них причинам», — говорится в тексте.

Более того, со своим комментарием выступила латвийская федерация, где подчеркнули, что не собираются запрещать соотечественникам участвовать в турнирах в случае допуска россиян.

«Сейчас многие, стремясь получить общественную поддержку, публично заявляют, что играть не следует. Но что мы можем предложить спортсменам, которые годами, а иногда десятилетиями готовились к этим соревнованиям? Это просто громкие лозунги без реального решения», — отметил президент организации Арнис Тунте.

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