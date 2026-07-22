«Просто лозунги»: петиция латвийской волейболистки против России не нашла поддержки большинства в чате игроков FIVB

«Мы ждём указаний от нашей страны, от министерства, от правительства, от государства. На сегодняшний день играть России в Польше невозможно… С одной стороны, у нас есть Международная федерация волейбола, которая заставит нас разрешить России играть здесь. С другой стороны, у нас есть наша собственная страна, где россияне не получат въездные визы», — приводит слова Свидерского TVP Sport.