Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

Он считает такой подход следствием практической необходимости. Саммит позволяет лидерам обмениваться мнениями и обсуждать международные кризисы. По мнению Бердыева, решать эти вопросы без участия России невозможно. Москва пока не определила уровень своего представительства на встрече. Приглашения на саммиты обычно направляют ближе к мероприятию, когда организаторы согласуют его программу и другие параметры.