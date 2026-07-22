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Бердыев: США хотят видеть Путина на саммите G20 в Майами

США дали понять, что хотят видеть президента России Владимира Путина на саммите G20. Встреча пройдёт 14−15 декабря в Майами, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев в интервью ТАСС.

Источник: Life.ru

По его словам, президент США Дональд Трамп несколько раз говорил о возможном участии российского лидера. Аналогичную позицию Москве передала команда американского представителя в G20.

«Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», — сказал Бердыев.

Он считает такой подход следствием практической необходимости. Саммит позволяет лидерам обмениваться мнениями и обсуждать международные кризисы. По мнению Бердыева, решать эти вопросы без участия России невозможно. Москва пока не определила уровень своего представительства на встрече. Приглашения на саммиты обычно направляют ближе к мероприятию, когда организаторы согласуют его программу и другие параметры.

Посол также сослался на позицию бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Тот считал, что встречи руководителей государств требуют подготовки и понимания возможного результата. Бердыев полагает, что этот принцип применим и к саммиту G20.

Ранее шерпа России в G20 Денис Агафонов допустил принятие решения об участии Путина ближе к саммиту. По его словам, на состав российской делегации повлияют ход подготовки мероприятия и позиция принимающей стороны. Москва также изучила публичные заявления Вашингтона об участии лидеров во встрече.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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