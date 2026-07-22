В Раде рассказали, какую должность предложили Федорову после отставки

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложена должность вице-премьера страны по военным технологиям или советника Владимира Зеленского по этому же вопросу, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"По должности для Федорова… Речь идет о должности либо вице-премьера по военным технологиям, либо советника (Зеленского — ред.) по этому вопросу. Насколько мне известно, такое предложение пока не получило положительного одобрения, — написал Железняк в своем Telegram-канале.
Зеленский ранее решил сменить Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.