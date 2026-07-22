Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лантратова заявила, что ВСУ ежедневно атакуют мирных граждан

Вооружённые силы Украины избрали тактику ежедневных атак на мирных граждан, в том числе детей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Вооружённые силы Украины избрали тактику ежедневных атак на мирных граждан, в том числе детей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

В беседе с ТАСС омбудсмен напомнила про удар украинских войск по автобусу с белорусскими детьми, которые направлялись в Геленджик.

«Даже по ним целенаправленно бьют. По домам, по объектам культурного наследия», — сказала Лантратова.

Ранее омбудсмен заявила, что с 2014 года в результате действий Киева погибли 12 тыс. мирных жителей Донбасса.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше