Лантратова заявила, что ВСУ ежедневно атакуют мирных граждан

Вооружённые силы Украины избрали тактику ежедневных атак на мирных граждан, в том числе детей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
В беседе с ТАСС омбудсмен напомнила про удар украинских войск по автобусу с белорусскими детьми, которые направлялись в Геленджик.
«Даже по ним целенаправленно бьют. По домам, по объектам культурного наследия», — сказала Лантратова.
Ранее омбудсмен заявила, что с 2014 года в результате действий Киева погибли 12 тыс. мирных жителей Донбасса.
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