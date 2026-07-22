Зеленский кроме Сырского снял с должности начальника Генштаба ВСУ Гнатова

По предварительным данным издания, его преемником может стать заместитель главы Генштаба Владимир Горбатюк. Известно, что Гнатов командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ, формировавшейся из военнослужащих, покинувших Крым после его воссоединения с Россией. Во время активной фазы войны в Донбассе был причастен ко множеству преступлений. Генерал Гнатов объявлен в розыск.