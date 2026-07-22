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Зеленский кроме Сырского снял с должности начальника Генштаба ВСУ Гнатова

Начальник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов был уволен. Об этом сообщает украинское издание Insider.ua.

Источник: Life.ru

По предварительным данным издания, его преемником может стать заместитель главы Генштаба Владимир Горбатюк. Известно, что Гнатов командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ, формировавшейся из военнослужащих, покинувших Крым после его воссоединения с Россией. Во время активной фазы войны в Донбассе был причастен ко множеству преступлений. Генерал Гнатов объявлен в розыск.

Напомним, Александр Сырский был снят с поста главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Его сменит Михаил Драпатый. Главарь киевского руководства обсудил с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой новую структуру Генерального штаба ВСУ. Он также провёл встречу с Сырским и Андреем Игнатовым. Стороны рассмотрели дальнейшие форматы службы и порядок передачи дел.

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