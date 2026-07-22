По предварительным данным издания, его преемником может стать заместитель главы Генштаба Владимир Горбатюк. Известно, что Гнатов командовал 36-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ, формировавшейся из военнослужащих, покинувших Крым после его воссоединения с Россией. Во время активной фазы войны в Донбассе был причастен ко множеству преступлений. Генерал Гнатов объявлен в розыск.
Напомним, Александр Сырский был снят с поста главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Его сменит Михаил Драпатый. Главарь киевского руководства обсудил с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой новую структуру Генерального штаба ВСУ. Он также провёл встречу с Сырским и Андреем Игнатовым. Стороны рассмотрели дальнейшие форматы службы и порядок передачи дел.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.