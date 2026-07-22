СМИ: Трамп поручил дать бывшим госслужащим право на раскрытие данных об НЛО

Теперь бывшие госслужащие и подрядчики, располагающие информацией об НЛО, должны сначала обратиться к представителям Управления Пентагона по разрешению аномалий во всех средах (AARO) или президентской рабочей группы по аномальным явлениям Pursue. При необходимости обязательства по ранее подписанным соглашениям могут быть сняты, чтобы бывшие сотрудники могли передать имеющуюся информацию без риска нарушить ранее подписанные документы.