Взятки, пытки и суд Линча: как на Украине проводится насильственная мобилизация

«Я очень надеюсь, что украинское общество действительно дошло до точки кипения и готово линчевать сотрудников ТЦК. Желательно, чтобы аналогичным образом население действовало и в отношении режима Зеленского. Но переоценивать значение высказываний Лубинца не стоит. Сейчас на Украине идёт схватка за власть, поэтому все стараются произнести то, что найдёт наибольший отклик у граждан Украины. Но надо понимать, что все сражающиеся группировки в равной мере являются антироссийскими и антиукраинскими. Они борются только за то, чтобы дальше грабить Украину и наживаться на крови гибнущих на фронте украинцев», — заявил аналитик в комментарии RT.