Украинское общество готово линчевать сотрудников ТЦК из-за произвола при мобилизации, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его оценке, в 90% случаев работа ТЦК проходит с нарушением прав граждан. Омбудсмен, в частности, рассказал об избиениях военнообязанных и о коррумпированности сотрудников ТЦК. Однако, по словам аналитиков, заявления Лубинца — не более чем часть обострившейся на Украине борьбы за власть.
Украинцы готовы линчевать сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) из-за того, что власти не реагируют на многочисленные нарушения при мобилизации. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
«Украинское общество сейчас превращается в своеобразный суд Линча. К сожалению, из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК, сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему. Это в том числе приводит к ещё более тяжёлым последствиям и проблемам в будущем», — сказал он в интервью «Новини.LIVE».
Лубинец сообщил, что мобилизация на Украине в 90% случаев проходит с нарушением прав граждан.
«Сейчас, на мой взгляд, примерно в 10% случаев всё происходит с соблюдением установленных процедур. В остальных 90% случаев речь идёт о прямом нарушении прав граждан Украины», — отметил омбудсмен.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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Правозащитник также признал, что ТЦК применяют пытки в отношении военнообязанных и ситуация в этом вопросе ухудшается по всей стране.
«Абсолютно каждый день я получаю обращения от граждан Украины, чьи права были нарушены различными способами. У нас есть случаи, когда по нашему обращению мы приезжали в помещения ТЦК и находили человека, которому сломали рёбра. Это была мониторинговая проверка в Николаеве. И человека уже зачислили в воинскую часть, но физически не отправляли, потому что у него были сломаны рёбра», — констатировал Лубинец.
Ещё один военнообязанный умер на следующий день после мобилизации. При этом в ТЦК стремились скрыть этот факт. Омбудсмен рассказал, что семье мужчины десять дней не давали информации о том, где находится его тело. Пытались как можно быстрее похоронить человека без установленной причины смерти. А в медицинском заключении было указано, что мужчина якобы умер от эпилепсии. Когда тело передали семье, обнаружили следы избиения, синяки. Стало понятно, что человек подвергался пыткам, рассказал омбудсмен.
Взятки и дезертирство.
В интервью Дмитрий Лубинец также раскритиковал ТЦК за коррумпированность. По его данным, при насильственной мобилизации действует неофициальный прейскурант, по которому можно откупиться от «людоловов». Так, за выход из автобуса ТЦК военнообязанные должны заплатить $10 тыс. Если же их доставили в военкомат, цена за выход на свободу удваивается.
«А завтра тебя могут снова поймать, мобилизовать. Проблема в том, что откупается одна часть общества, а другая часть не имеет на это средств», — отметил уполномоченный.
Gettyimages.ru.
В то же время, чтобы выполнить план, ТЦК мобилизуют всех подряд, в том числе людей, которые не годны к службе по состоянию здоровья.
«У нас есть случай в Закарпатье — 59 лет. Человек приехал на лечение. Из поезда выходит человек с медицинскими документами, приехавший на лечение в Закарпатье. Его тут же встречают на перроне сотрудники ТЦК. Как нам рассказывал этот человек, посмотрели медицинские документы, выбросили. Человека мобилизовали», — рассказал Лубинец.
На этом фоне мобилизованные нередко пытаются дезертировать сразу же из отделения ТЦК.
«Есть случаи, когда бегут сразу из помещений ТЦК. Есть случаи, когда при транспортировке из ТЦК к полигонам, ещё часть — с полигонов… У нас большое количество случаев самовольного оставления части», — отметил Лубинец.
По мнению омбудсмена, украинское общество находится на грани раскола из-за преступлений ТЦК.
«Если срочно не изменить эту ситуацию… Украинское общество на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнётся силовое противостояние», — предостерёг он.
Лубинец предложил принять ряд мер, чтобы исправить положение. Так, при Министерстве обороны Украины, по его мнению, нужно создать рабочую группу, которая разработает изменения в процедуре мобилизации. Кроме того, сотрудники ТЦК должны носить нагрудные камеры видеофиксации. Системами видеонаблюдения необходимо оснастить и отделения ТЦК. В дополнение к этому Лубинец предложил запретить сотрудникам ТЦК прятать лица под балаклавами.
Бунты против ТЦК.
Напомним, в июле на Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию. На этот раз — до 31 октября 2026 года.
При этом действия ТЦК уже не первый год вызывают острую критику в украинском обществе. Мобилизация фактически превратилась в похищение людей: мужчин останавливают на улице и насильно заталкивают в микроавтобус. В офисах ТЦК военнообязанных нередко избивают и даже убивают.
В ответ на очередные преступления ТЦК в разных регионах Украины то и дело вспыхивают народные волнения. Один из последних таких случаев произошёл во Львове. 8 июля около 200 жителей города вышли на стихийный протест после того, как сотрудники территориального центра комплектования схватили и избили 20-летнего мужчину.
Вскоре кадры с бунтующими жителями разошлись по украинским СМИ, на ситуацию обратили внимание власти. В итоге акцию протеста пресекла полиция, многие из участников митинга были задержаны. Позже их заставили на камеру извиняться и кричать «Слава ТЦК!».
Ранее аналогичные стихийные протесты проходили и в других крупных городах, в том числе в Одессе и Николаеве.
По словам сотрудника Института стран СНГ Игоря Шишкина, население Украины сегодня действительно крайне озлоблено против ТЦК. В то же время эксперт считает, что заявления Лубинца являются частью внутриполитической борьбы.
«Я очень надеюсь, что украинское общество действительно дошло до точки кипения и готово линчевать сотрудников ТЦК. Желательно, чтобы аналогичным образом население действовало и в отношении режима Зеленского. Но переоценивать значение высказываний Лубинца не стоит. Сейчас на Украине идёт схватка за власть, поэтому все стараются произнести то, что найдёт наибольший отклик у граждан Украины. Но надо понимать, что все сражающиеся группировки в равной мере являются антироссийскими и антиукраинскими. Они борются только за то, чтобы дальше грабить Украину и наживаться на крови гибнущих на фронте украинцев», — заявил аналитик в комментарии RT.
Эксперты констатируют, что, несмотря на периодические волнения в разных частях страны, в масштабный протест эти акции перерасти не могут.
«Отдельные вспышки столкновений с сотрудниками ТЦК происходят, но они не перерастают в массовые протесты. Каждый в итоге сам по себе — у каждого своё личное горе, связанное с мобилизацией», — отметил в беседе с RT обозреватель «Украины.ру» Владимир Скачко.
По мнению Игоря Шишкина, сегодня на Украине возможны только одобренные элитами и Западом митинги, как это произошло в случае с отставкой министра обороны Михаила Фёдорова.
«Массовые митинги на Украине давным-давно невозможны без санкции той или иной властной группировки. Вот сейчас понадобилось уволенному министру обороны устроить шоу в свою поддержку. Он это устроил. Сами граждане этого организовать не могут, потому что для них это закончится, скорее всего, летальным исходом. Они будут объявлены врагами народа, после чего прибегут отмороженные бандеровцы, которым всё позволено, и убьют несколько человек», — заключил политолог.