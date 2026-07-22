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Марочко: ВС РФ зачистили обширную местность у Волоховского

Этот участок находился в серой зоне, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Военные РФ, освободив Волоховское Харьковской области, параллельно зачистили обширный участок местности у поселка, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Волоховского наши военнослужащие не только освободили данный населенный пункт, но и зачистили довольно-таки обширный участок местности, который находился в серой зоне. Это продолжение развития успеха наших войск, которые начали опускаться южнее Волчанска», — сказал он.

Об освобождении бойцами «Севера» Волоховского Харьковской области в Минобороны РФ сообщили 21 июля.

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