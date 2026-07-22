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Посол РФ назвал большими убытки Чили из-за сокращения сотрудничества с Москвой

Владимир Белинский подчеркнул, что Сантьяго «продолжает не только терять российский рынок», но и доступ к современным технологиям, в которые входит прямое извлечение лития.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Нынешняя политика правительства Чили привела к значительным экономическим убыткам страны из-за приостановки сотрудничества с Россией. Об этом газете «Известия» сообщил посол России в стране Владимир Белинский.

«Эта ситуация, безусловно, требует переосмысления в плане вывода двусторонних связей из того тупика, в котором сама же чилийская сторона несет немалые убытки: ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое. Рассчитываем на то, что в Сантьяго преобладают прагматизм и здравый смысл, чтобы как минимум выйти за рамки идеологем», — пояснил он изданию.

Белинский также отметил, что из-за сокращения сотрудничества с РФ Чили «продолжает не только терять российский рынок», но и доступ к современным технологиям, в которые входит прямое извлечение лития.