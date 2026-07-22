Посол РФ назвал большими убытки Чили из-за сокращения сотрудничества с Москвой

«Эта ситуация, безусловно, требует переосмысления в плане вывода двусторонних связей из того тупика, в котором сама же чилийская сторона несет немалые убытки: ежегодный объем чилийского экспорта в Россию сократился с исторического максимума в допандемийные годы в $1 млрд практически втрое. Рассчитываем на то, что в Сантьяго преобладают прагматизм и здравый смысл, чтобы как минимум выйти за рамки идеологем», — пояснил он изданию.