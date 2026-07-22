Исследование показало, сколько стран мира злоупотребляют антибиотиками

Ученые из Великобритании, США, Индии и ЮАР изучили данные из 186 стран для определения оптимального уровня потребления антибиотиков по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) AWaRe, сообщается в публикации. Классификация включает в себя группу Access (Доступ) — препараты, которые вызывают минимальный риск развития устойчивости к бактериям, группу Watch (Наблюдение) — антибиотики с более высоким риском появления резистентности, а также группу Reserve (Резерв) — антибиотики против особо опасных бактерий, которые требуют особого мониторинга.