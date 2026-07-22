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Исследование показало, сколько стран мира злоупотребляют антибиотиками

Почти три четверти стран мира злоупотребляют антибиотиками.

Источник: © РИА Новости

ЛОНДОН, 21 июл — РИА Новости. Почти в трех четвертях стран пациенты принимают антибиотики больше, чем это нужно для выздоровления, лишь небольшая часть больных получает антибиотики необходимого им класса, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet Public Health.

Ученые из Великобритании, США, Индии и ЮАР изучили данные из 186 стран для определения оптимального уровня потребления антибиотиков по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) AWaRe, сообщается в публикации. Классификация включает в себя группу Access (Доступ) — препараты, которые вызывают минимальный риск развития устойчивости к бактериям, группу Watch (Наблюдение) — антибиотики с более высоким риском появления резистентности, а также группу Reserve (Резерв) — антибиотики против особо опасных бактерий, которые требуют особого мониторинга.

«Среди 67 стран, по которым имелись данные о фактическом потреблении антибиотиков, 48 (72%) использовали большие суммарные объемы антибиотиков, чем оптимально необходимо», — говорится в исследовании.

При этом в 99% стран использовали большее число именно сильных антибиотиков, которые могут повышать устойчивость бактерий к лечению, чем это необходимо для оптимальной терапии, говорится в статье.

Согласно результатам исследования, примерно половина стран используют меньшие объемы антибиотиков групп «Доступ» и «Резерв», чем необходимо. Это означает, что часто для лечения используются антибиотики другого класса, что негативно влияет на их эффективность.

Как заявляют ученые, чрезмерное потребление чаще всего встречалось в странах с высоким уровнем доходов. Тридцать три (87%) из 38 стран в кластере с наиболее высокими доходами превысили расчетное оптимальное количество установленных суточных доз.

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