ФСБ раскрыла документы о планах гитлеровцев применить химоружие против СССР

А ранее ФСБ обнародовала архивные материалы на пособника гитлеровцев. Рассекреченное дело Ивана Звигунова — живое свидетельство того, как циничный расчёт и стремление к личной выгоде затмили для человека долг перед Отечеством. 22 июня 1941 года страна встала на защиту Родины. Но нашлись и те, кто выбрал другой путь. Уроженец Донбасса ещё осенью 1941 года поставил на победу Третьего рейха и не стал эвакуироваться. Он решил остаться под оккупантами, чтобы приспособиться к их порядкам.