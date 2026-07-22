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Посол МИД Бердыев назвал огромным спрос на встречи с Лавровым в G20 и АТЭС

Посол МИД Бердыев заявил об отсутствии изоляции России на мировой арене.

Источник: Комсомольская правда

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров остается востребованным политиком на мировой арене. Спрос на встречи с ним в G20 («Большая двадцатка») и АТЭС огромен. Об этом проинформировал посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев в диалоге с ТАСС.

«Изоляции России не случилось и не предвидится», — оценил дипломат.

Он напомнил о прошедшей в июне встрече «Большой двадцатки» в Вашингтоне. На ней представитель России, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов «провел свыше 10 различных консультаций с партнерами».

Бердыев также указал на желание американской стороны видеть российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в этом году. Мероприятие планируют провести в Майами. Марат Бердыев напомнил, что американский лидер Дональд Трамп счел участие президента РФ в саммите «полезным».

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