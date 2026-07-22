Посол МИД Бердыев назвал огромным спрос на встречи с Лавровым в G20 и АТЭС

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров остается востребованным политиком на мировой арене. Спрос на встречи с ним в G20 («Большая двадцатка») и АТЭС огромен. Об этом проинформировал посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев в диалоге с ТАСС.
«Изоляции России не случилось и не предвидится», — оценил дипломат.
Он напомнил о прошедшей в июне встрече «Большой двадцатки» в Вашингтоне. На ней представитель России, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов «провел свыше 10 различных консультаций с партнерами».
Бердыев также указал на желание американской стороны видеть российского лидера Владимира Путина на саммите G20 в этом году. Мероприятие планируют провести в Майами. Марат Бердыев напомнил, что американский лидер Дональд Трамп счел участие президента РФ в саммите «полезным».