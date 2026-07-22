Марочко: освободив Волоховское, ВС России зачистили обширную местность у посёлка

Подразделения Вооружённых сил России, освободив населённый пункт Волоховское Харьковской области, зачистили обширный участок местности у посёлка.
Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что зачищенный участок местности находился в серой зоне.
«Это продолжение развития успеха наших войск, которые начали опускаться южнее Волчанска», — отметил собеседник агентства.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие деморализовали украинских бойцов перед освобождением Волоховского.