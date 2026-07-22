В ответ на введённые против него ограничения Газманов с иронией заявил, что «наложил» на санкции

«Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них наложил. Мне не важно, что меня теперь не пускают в Литву. Для меня главное — то, что я могу ездить в наши города, поэтому будет большой тур по России для наших людей, для которых я писал, пишу и буду писать свои песни», — заявил он.
Главным для себя он назвал возможность оставаться на сцене в России и продолжать создавать музыку для слушателей внутри страны. Артист сообщил, что планирует провести большой концертный тур, посвящённый российской публике.
А ранее Олегу Газманову был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» II степени по указу президента РФ Владимира Путина. В официальном документе указано, что награда присуждена за значительный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю успешную деятельность. Торжественное вручение состоялось в преддверии личного юбилея композитора и певца. 22 июля Олегу Газманову исполнилось 75 лет.
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