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Алимов: Россия разочарована отсутствием единства СБ ООН по Ирану

Совет Безопасности ООН пока не смог согласовать сбалансированное решение по ситуации вокруг Ирана. Москва разочарована итогами обсуждений, заявил замглавы МИД России Александр Алимов в интервью газете «Известия».

По его словам, заседания Совбеза в последние месяцы не помогли перевести конфликт в политико-дипломатическое русло. Некоторые государства поддерживают направленные против Тегерана инициативы и не проявляют интереса к переговорам.

«К сожалению, часть его членов готова поддержать любые антииранские заходы, а призывы к миру и переговорам им неинтересны», — сказал Алимов.

Дипломат объяснил, что по этой причине Москва пока не вынесла на голосование российско-китайский проект резолюции. Россия и Китай внесли документ в Совет Безопасности ООН в апреле.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации вокруг Ирана. Россия предложила внести практический вклад в урегулирование ситуации. Об итогах беседы рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, российская сторона выступает за снижение напряжённости на Ближнем Востоке. Трамп поблагодарил Москву за взвешенную позицию и конструктивные предложения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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