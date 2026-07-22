Алимов: Россия разочарована отсутствием единства СБ ООН по Ирану

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы содействовать деэскалации вокруг Ирана. Россия предложила внести практический вклад в урегулирование ситуации. Об итогах беседы рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, российская сторона выступает за снижение напряжённости на Ближнем Востоке. Трамп поблагодарил Москву за взвешенную позицию и конструктивные предложения.