Иран заявил об атаке на интересы США при ударах по ядерным объектам

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать все связанные с атомными разработками объекты в Иране. Заявление прозвучало во время его встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме. Одной из возможных целей называют подземный комплекс в районе горы Пикакс. По данным The Wall Street Journal, Иран разместил там тысячи центрифуг для обогащения урана. Информацию о местонахождении оборудования американской стороне передала израильская разведка. Посредники предложили США установить десятидневное прекращение огня, однако Вашингтон одновременно готовится к провалу переговоров и усиливает военное присутствие в регионе.