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Иран заявил об атаке на интересы США при ударах по ядерным объектам

Иран объявил, что интересы США и их союзников в регионе станут целями при ударах по иранским ядерным объектам. Об ответных мерах заявил центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия».

Иранские военные расценят возможную атаку США как расширение конфликта. В таком случае Тегеран намерен нанести ответные удары по американским и союзным объектам в регионе.

«Все интересы США и союзников в регионе станут целями для мощной атаки», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать все связанные с атомными разработками объекты в Иране. Заявление прозвучало во время его встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме. Одной из возможных целей называют подземный комплекс в районе горы Пикакс. По данным The Wall Street Journal, Иран разместил там тысячи центрифуг для обогащения урана. Информацию о местонахождении оборудования американской стороне передала израильская разведка. Посредники предложили США установить десятидневное прекращение огня, однако Вашингтон одновременно готовится к провалу переговоров и усиливает военное присутствие в регионе.

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