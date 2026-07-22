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NYT: внутриполитические распри на Украине подорвали моральный дух населения

По информации газеты, основными темами конфликта стали беспилотники, коррупция и различия между поколениями.

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Отставка Михаила Федорова и Александра Сырского, занимавших посты министра обороны Украины и главнокомандующего Вооруженными силами Украины, свидетельствует об обострении внутриполитических распрей. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечается, центральными темами внутреннего конфликта стали «беспилотники, коррупция, различия между поколениями». В результате на улицах начались массовые протесты, моральный дух населения был подорван, ВСУ столкнулись с потрясениями в критически важный момент, указало издание.

14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского.

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