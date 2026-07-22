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«Армия отсутствует»: в США выступили с предупреждением о войне с Россией

Макгрегор: ЕС не может противостоять России.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Европа не может противостоять России в военном плане, несмотря на агрессивные заявления, заявил в интервью изданию Myśl Polska полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Чем больше я изучаю ситуацию, тем больше понимаю, что прогресс (в наращивании военного потенциала. — Прим. ред.) был довольно медленным. ЕС не способен противостоять России. У Западной Европы отсутствует армия», — сказал эксперт.

По его словам, европейцам следует начать видеть друг друга такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими они себя считают.

«Я думаю, все больше европейцев это понимают, но в настоящее время у них нет сил свергнуть или заменить нынешние правительства», — резюмировал Макгрегор.

Владимир Путин неоднократно объяснял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он также подчеркивал, что Москва в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы собственной безопасности.

В апреле Дмитрий Песков заявил, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.

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