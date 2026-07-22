Решение Владимира Зеленского уволить Александра Сырского с поста главкома ВСУ могло быть спровоцировано борьбой различных групп за контроль над многомиллиардными финансовыми потоками, направленными на украинские формирования, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее глава киевского режима объявил, что новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый, который прежде был командующим объединенными силами украинской армии. Перед этим Зеленский отправил в отставку Михаила Федорова с должности министра обороны страны. После на Украине начались митинги в поддержку уволенного руководителя ведомства. Жители также проводили акции с призывом снять Александра Сырского.
с поста главкома.
Мирошник обратил внимание, что финансовыми потоками, которые направляются ВСУ, распоряжается министерство обороны Украины. При этом основная часть сил, курирующих выделение средств для армии киевского режима, находится за рубежом.
«Главные игроки находятся за пределами Украины. Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за Зеленским. Поэтому здесь их главная задача — разделить тот бюджет, который в этом году составляет примерно 100 миллиардов долларов», — сказал дипломат, которого цитируют «Известия».
По его мнению, после смены главкома общий курс киевского режима будет прежним. Мирошник считает, что Зеленский стремится к тому, чтобы на этом посту оказался более управляемый и менее самостоятельный человек, который будет доносить решения Киева до командования ВСУ.
Напомним, ранее военный блогер Юрий Подоляка не исключил, что Драпатый тоже может повторить путь Сырского, который вначале считался на Украине «хорошим генералом», однако после поражений ВСУ его начали называть плохим.