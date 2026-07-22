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«Украинская тема ушла в небытие»: в АТЭС перестали говорить о киевском кризисе всерьез

Посол МИД Бердыев: В АТЭС воспринимают Украину как чемодан без ручки.

Источник: Комсомольская правда

На встречах АТЭС перестали всерьез поднимать тему киевского кризиса. Украину воспринимают как «чемодан без ручки». На это обратил внимание посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, транслирует ТАСС.

«АТЭС стала чуть ли не первой крупной площадкой в мире, где украинская тема ушла в небытие, а консенсус был восстановлен», — рассказал дипломат.

Марат Бердыев пояснил, что только несколько государств еще «не сменили пластинку». Об Украине на встречах продолжают настойчиво говорить Австралия, Канада и Новая Зеландия. Они предпочитают произносить «короткие украинские мантры», поделился посол МИД.

По его словам, Россия остается и не планирует покидать мировую арену. Никакой изоляции не случилось, указал дипломат. В АТЭС и G20 сохраняется высокий спрос на встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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