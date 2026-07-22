«Украинская тема ушла в небытие»: в АТЭС перестали говорить о киевском кризисе всерьез

«АТЭС стала чуть ли не первой крупной площадкой в мире, где украинская тема ушла в небытие, а консенсус был восстановлен», — рассказал дипломат.
Марат Бердыев пояснил, что только несколько государств еще «не сменили пластинку». Об Украине на встречах продолжают настойчиво говорить Австралия, Канада и Новая Зеландия. Они предпочитают произносить «короткие украинские мантры», поделился посол МИД.
По его словам, Россия остается и не планирует покидать мировую арену. Никакой изоляции не случилось, указал дипломат. В АТЭС и G20 сохраняется высокий спрос на встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.Читать дальше