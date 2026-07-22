Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил США ответными ударами в случае атак на ядерные объекты

Иран атакует все интересы США в регионе в случае ударов по ядерным объектам.

Источник: Аргументы и факты

Иран предупредил о готовности нанести удары по американским объектам и интересам союзников США на Ближнем Востоке в случае атаки на свою ядерную инфраструктуру. Соответствующее заявление распространил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Поводом для заявления стали высказывания президента США Дональда Трампа, который сообщил, что объекты на территории Ирана, связанные с его ядерной программой, могут стать целью масштабных американских ударов.

В Тегеране подчеркнули, что возможная атака на ядерные объекты будет расценена как расширение военного конфликта в регионе. В этом случае, по заявлению иранской стороны, вооруженные силы страны готовы нанести ответные удары по интересам США и их союзников на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что военные США по приказу президента Дональда Трампа начали десятую волну ударов по территории Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше