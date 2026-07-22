Иран пригрозил США ответными ударами в случае атак на ядерные объекты

Поводом для заявления стали высказывания президента США Дональда Трампа, который сообщил, что объекты на территории Ирана, связанные с его ядерной программой, могут стать целью масштабных американских ударов.
В Тегеране подчеркнули, что возможная атака на ядерные объекты будет расценена как расширение военного конфликта в регионе. В этом случае, по заявлению иранской стороны, вооруженные силы страны готовы нанести ответные удары по интересам США и их союзников на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что военные США по приказу президента Дональда Трампа начали десятую волну ударов по территории Ирана.
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